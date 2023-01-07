2023/01/07 | 14:19 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 7 يناير، 2023 بغداد/المسلة: احمد الخضر لا يستطيع احد ان ينكر فرحة العراقيين وهم يشاهدون...

ظهرت المقالة حفل افتتاح مبهر ولكن؟ أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حفل افتتاح مبهر ولكن؟) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حفل افتتاح مبهر ولكن؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).