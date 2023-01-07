ممثل المرجع السيستاني يوعز بعلاج (٢٠) طفلا مصابا بالسرطان من محافظة المثنى مجانا في مستشفيات العتبة الحسينية (فيديو)

2023/01/07 | 14:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوعز ممثل المرجعية الدينية العليا

والمتولي الشرعي للعتبة الحسينية

المقدسة، الشيخ عبد المهدي الكربلائي،

السبت، بعلاج عشرون طفلا مصابا

بالسرطان من اهالي محافظة المثنى.

وقال مراسل وكالة نون الخبرية، ان

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