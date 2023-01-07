موازنة 2023.. جدل الانجاز واسئلة الاستحقاق

2023/01/07 | 14:35 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24- متابعة مع حلول العام الحالي يتطلع الشعب العراقي الى ارسال الموازنة من قبل الحكومة لغرض إقرارها والبدء الحقيقي في تنفيذ البرنامج الحكومي الخدمي، الا ان هناك سؤالا يطرح نفسه هل ستختلف موازنة 2023 عن سابقاتها.وتفيد مصادر مطلعة، بأن حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تعتزم إجراء تعديلات على مسودة موازنة 2023 التي …

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