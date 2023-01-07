2023/01/07 | 14:53 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظ البصرة 15 الف بطاقة توزع مجاناً اليوم لمشاهدة المباريات في ملعب الميناء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/01/07 | 14:53.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ البصرة 15 الف بطاقة توزع مجاناً اليوم لمشاهدة المباريات في ملعب الميناء) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ البصرة 15 الف بطاقة توزع مجاناً اليوم لمشاهدة المباريات في ملعب الميناء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).