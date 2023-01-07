"عاد العراق أخيراً".. رئيس الفيفا يبدي موقفاً بشأن افتتاح "خليجي 25"

2023/01/07 | 14:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم

جياني انفانتينو، على حفل افتتاح كأس

الخليج العربي "خليجي 25" الذي أقيم في

محافظة البصرة.

وقال انفانتينو في منشور له على فيس

بوك، "كان من الرائع حضور حفل الافتتاح

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