الدفاع توضح بشأن أوامر نقل موظفين من ملاك الوزارة الى التصنيع الحربي

2023/01/07 | 15:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اصدرت وزارة الدفاع، اليوم السبت، بيانا توضيحيا بشأن نقل موظفين على ملاكها الى هيئة التصنيع الحربي.

وذكرت الوزارة، في بيانها وتلقته (بغداد اليوم)، أنه "رداً على ما تناقلته بعض منصات التواصل الاجتماعي من أخبار مغلوطة بشأن الأمر الوزاري 8 الخاص بنقل مجموعة من الموظفين من ملاك وزارة الدفاع الى ملاك هيئة التصنيع الحربي بالدرجة الوظيفية والتخصيص المالي الخاص بهم".

وبينت أن "موضوع نقل المومأ إليهم آنفاً صدر من المراجع العليا وليس بناءً على مقترح تم تقديمه من قبل أحد الضباط في وزارة الدفاع"، مؤكدة أنها "استلمت الطلبات الخاصة بالموظفين المنقولين وسيتم عرضها على الوزير للنظر فيها".

وفي وقت سابق من اليوم، افاد مراسل (بغداد اليوم)، بمحاولة اقتحام تظاهرة مجموعة من المهندسين الى وزارة الدفاع في بغداد.

وقال مراسلنا، إن تظاهرة من المهندسين المنسوبين إلى وزارة الدفاع تجمعوا أمام وزارة التخطيط للمطالبة بإلغاء نقلهم الى التصنيع العسكري.

واضاف، أن "المتظاهرين حاولوا الدخول إلى وزارة الدفاع، مما ادى إلى اندلاع مشاجرات مع القوات المكلفة بتأمين الحماية للوزارة.

والخميس الماضي، نفت وزارة الدفاع، أمراً وزارياً نسب إليها يخص نقل 588 من ملاكها لوزارة العدل.

وذكرت الوزارة في بيان، انها "تنفي ما تناقلته عدداً من مواقع التواصل الاجتماعي من كتاب رسمي امر وزاري (10) والصادر بتاريخ 5 كانون الثاني 2023، والخاص بنقل (588) من الموظفين من ملاك وزارة الدفاع الى ملاك وزارة العدل".وأضاف البيان، ان "هذا الأمر الوزاري غير صحيح ولم يصدر من الوزارة".

تحرير: أ.ف

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