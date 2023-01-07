2023/01/07 | 15:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت خلية الاعلام الأمني، اليوم السبت، عن اعتقال 7 تجار مخدرات في محافظتي الديوانية والنجف.

وذكر إعلام الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مفارز مديرية استخبارات وامن الديوانية التابعة الى المديرية ذاتها بالتعاون مع شؤون المخدرات تمكنت من القاء القبض على (٦) من تجار المواد المخدرة في مركز مدينة الديوانية"، مؤكد انه "كان بحوزتهم مواد مخدرة مختلفة تم توقيفهم وفق المادة (٢٨) مخدرات من قانون العقوبات".

وأضاف أنه "في السياق ذاته تمكنت مفارز مديرية استخبارات وامن النجف الاشرف من القاء القبض على احد مروجي وتجار المواد المخدرة".

وأكد أن "عملية القاء القبض تمت في قضاء المناذرة بالتنسيق مع شعبة المخدرات وبعد استحصال الموافقات القضائية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال 7 من تجار المخدرات في محافظتين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال 7 من تجار المخدرات في محافظتين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).