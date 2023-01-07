درجال والشمري يعدان بتصحيح أخطاء أحداث أمس في خليجي البصرة (فيديو)

2023/01/07 | 15:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

وعد رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال ووزير الداخلية عبد الامير الشمري، اليوم السبت، بتصحيح أخطاء أحداث أمس في خليجي البصرة.

وذكر درجال في لقاء صحفي فيديوي عقده برفقة الشمري بعد اجتماع عقداه في البصرة تلقته (بغداد اليوم) ان " الاجتماع ناقش المشكلات والسلبيات التي رافقت افتتاح بطولة خليجي 25 منها مشكلة تذاكر الدخول والخلل الذي حصل في دخول الوفد الكويتي ، وخرجنا باليات ستعالج تلك المشاكل ولن تتكرر مستقبلا ، مؤكدا ان" الحفل كان مبهرا باشادة جميع الاشقاء العرب ومن بينهم الوفد الكويتي ".

وتابع ان " المشكلات تحصل في جميع البلدان والبطولات وهذا امر طبيعي لكن تكراره لن نسمح به مطلقا "، مشيرا الى " اتخاذ اجراءات لفحص التذاكر وتسهيل الدخول والخروج الى الملاعب ".

من جانبه اكد الشمري ان " الوزارة اعادت النظر بالخطة الامنية بشكل كامل ،من خلال تعزيز اعداد امن الملاعب و توزيع عناصر المرور في المدينة لضمان انسابية السير "، منوها الى ان " المباريات المقبلة لن تتكرر فيها المشكلات التي شهدتها مباراة الافتتاح ".

تحرير : ع .



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