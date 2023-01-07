شاحنة تتسبب بإضرار في جسر للمشاة بنينوى (صور)

2023/01/07 | 15:06 - المصدر: السومرية نيوز

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تسببت شاحنة كبيرة، اليوم السبت، بتضرر جسر المشاة مدينة الموصل بمحافظة نينوى.

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