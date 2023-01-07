اعتقال سبعة تجار مخدرات في الديوانية والنجف

2023/01/07 | 15:06 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز - أمنأعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، اعتقال سبعة تجار مخدرات في محافظتي الديوانية والنجف.

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