2023/01/07 | 15:11 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم السبت، إجراء مليون و300 ألف مكالمة خلال أربع ساعات في حفل خليجي 25.

وذكرت الهيئة، أنه “تم رصد وجود 171 ألف خط هاتف فعال موزعة على شركات الهاتف النقال في المدينة الرياضية أثناء حفل افتتاح خليجي 25”.وأضاف البيان، أن “مليون و300 ألف مكالمة أجريت خلال أربع ساعات فقط وبمعدل تخميني يبلغ 7 مكالمات للخط الواحد”.ولفت إلى أن “حجم استهلاك البيانات من قبل المشتركين في المدينة الرياضية (جذع النخلة ومحيطها) خلال الساعات الأربع كان بواقع 5 تيرا و198 غيغا بايت، وهو معدل استهلاك عال مقارنة بالأوضاع الطبيعية”.وتابع أن “عدد الفرق الميدانية لحل إشكاليات الشبكة وضغط الاتصالات كان بواقع 58 فريقاً فنياً”.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (1.3 مليون مكالمة واستهلاك اكثر من 5 تيرا من الانترنت خلال حفل افتتاح خليجي 25) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (1.3 مليون مكالمة واستهلاك اكثر من 5 تيرا من الانترنت خلال حفل افتتاح خليجي 25) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).