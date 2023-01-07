2023/01/07 | 15:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أصدرت وزارة الدفاع، اليوم السبت، توضيحاً بشأن نقل مجموعة من موظفيها إلى ملاك هيئة التصنيع الحربي.وقالت الدفاع في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/:إنه “رداً على ما تناقله بعض منصات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توضيح جديد من الدفاع بشأن نقل موظفين من ملاكها لهيئة التصنيع الحربي المركز الخبري الوطني.

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