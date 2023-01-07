2023/01/07 | 15:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني يواصل الإعلام العربي والدولي اهتمامه الكبير بالشأن العراقي، على مختلف الصعد، إذ حظيت بطولة كأس الخليج لكرة القدم بنسختها الـ25 في البصرة العراقية، باهتمام واسع النطاق في المشهد الإعلامي العربي.أشادت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خليجي 25 بالبصرة يتصدر اهتمام الاعلام العربي والدولي المركز الخبري الوطني.

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