القوات الأمنية تداهم معمل غير مرخص لتكرير النفط

2023/01/07 | 15:15 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمت إحالة المضبوطات وجميع المتهمين إلى الجهات القضائية المختصة.

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