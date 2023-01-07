2023/01/07 | 15:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 2inJrt3COgM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. درجال يعتذر لـ الكويت على ما حدث في حفل افتتاح خليجي 25 في البصرة | نشرة أخبار الثالثة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. درجال يعتذر لـ الكويت على ما حدث في حفل افتتاح خليجي 25 في البصرة | نشرة أخبار الثالثة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).