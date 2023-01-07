جريمة وثقتها فتاه بهاتفها.. شاهد لصوص يسرقون متجرا أمام أعين الزبائن

2023/01/07 | 15:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مشاهد مزعجة باتت منتشرة في أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، يواصل لصوص استهداف المتاجر في البلاد، آخرها وقع في جنوب شرق ويسكونسن، حيث تم استهداف 3 من متاجر “ULTA” للتجميل في مخططات نفذت في 3 مواقع مختلفة.

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