2023/01/07 | 15:26 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 7 يناير، 2023 بغداد/المسلة: أعرب الاتحادُ العراقيّ لكرةِ القدم، السبت، 7 كانون الثاني، 2023، عن...

ظهرت المقالة الاتحاد العراقي بشأن مغادرة الوفد الكويتي: نأسف لخروج الأمور التنظيميّة عن إطارها الصحيح أولاً على المسلة.

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