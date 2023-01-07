احلام تصف افتتاحية خليجي 25 بالمبهر وتتساءل: ليش ما خذتوني معاكم اغني يستحقون الفرحة أهلنا بالعراق

2023/01/07 | 15:26 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشادت الفنانة الاماراتية أحلام الشامسي، بالافتتاحية التي شهدها كأس الخليج بنسخته الـ 25 في البصرة، واصفة إياه بـ “المبهر”.ونشرت أحلام في سلسلة تغريدات لها : “فعلا افتتاح مبهر ورائع شكراً لهم العراق”، مضيفة، “تحياتنا لكم أهلنا أهل العراق”.وتساءلت … Readmore

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