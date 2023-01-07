2023/01/07 | 15:26 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، بتحليل احداث افتتاح كأس الخليج العربي “خليجي 25” في محافظة البصرة، فيما بين وزير الداخلية ان ما حدث يوم أمس في الأمور التنظيمية لخليجي 25 لن تتكرر.وقال الشمري في مؤتمر … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني يوجه بتحليل احداث ما حصل في افتتاحية خليجي 25 والشمري يعده: لن تتكرر) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني يوجه بتحليل احداث ما حصل في افتتاحية خليجي 25 والشمري يعده: لن تتكرر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).