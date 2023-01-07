بيان عراقي بعد مغادرة ممثل أمير الكويت للبصرة عقب أحداث افتتاح

2023/01/07 | 15:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب الاتحاد العراقي لكرة القدم عن أسفه الشديد لخروج بعض الأمور التنظيمية في حفل افتتاح خليجي 25 عن الإطار الصحيح التي أدت إلى ملابسات غادر بسببها ممثل أمير دولة الكويت استاد البصرة الدولي الجمعة.

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