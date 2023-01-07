شيخ عشيرة عراقي يذبح 100 ناقة و200 خروف ترحيبا بضيوف

2023/01/07 | 15:31 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبّر شيخ عشيرة عراقي عن ترحيبه بالوافدين من خارج العراق وداخله لحضور افتتاح بطولة "خليجي 25" أمس الجمعة، بإقامة أكبر وليمة غداء على ضفاف شط العرب في مدينة البصرة.

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