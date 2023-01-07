سيعود إلى 1460.. تطمينات حكومية باستقرار سعر صرف الدولار

2023/01/07 | 15:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الحكومة العراقية، اليوم السبت، موعد استقرار الدولار، فيما حددت تسعيرة تصريفه بالسوق.

وقال المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح إن “ارتفاع الدولار ليست مسألة اقتصادية لان الوضع الاقتصادي للعراق جيد، بالإضافة إلى أن احتياطي العراق في أعلى مراحلها وفي اقوى ما يمكن ان تكون عليه”.

وأضاف صالح، أن “اسعار صرف الدولار ستعود إلى ما كانت عليه بعد ان يلتزم العراق بالامتثال الدولي الذي وضعته الدول التي تتعامل في الدولار الامريكي”.

وبين أن “هناك هواجس من قبل البنك الدولي بأن حوالات العراق النقدية إلى الخارج يشوبها بعض الغموض فلكلما يزيل الغموض تزداد الحوالات وبالتالي يعود سعر الصرف الى وضعه الطبيعي “.

وتابع: “مع تحسن درجة الافصاح في المعاملات التجارية وتزايد شفافيتها التي تتطلب تمويلاً، بعملة الدولار من نافذة البنك المركزي العراقي فأن الفجوة المؤقتة بين العرض والطلب على العملة الاجنبية ستتقلص”.

وأشار إلى، أن “الأيام المقبلة سوف يستقر سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي بين سعر 1455-1460دينار لكل دولار”.

ودعا المستشار الحكومي، المصارف التجارية والمستوردين والتجارة كافة، إلى “الشفافية والوضوح في تصرفاتهم التجارية الخارجية للمساهمة في استقرار سعر صرف الدولار امام الدينار”.

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