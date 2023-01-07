افتتاح خليجي 25 على طاولة مباحثات العراق وفرنسا

2023/01/07 | 15:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث العراق وفرنسا، اليوم السبت، بطولة خليجي 25 التي انطلقت في محافظة البصرة أمس الجمعة، فيما لم يغب مخيم الهول عن طاولة النقاش.

وذكر بيان لمستشارية الامن القومي أن مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، استقبل بمكتبه اليوم السبت، السفير الفرنسي في بغداد، ايريك شوفاليه.

واوضح البيان، أن الأعرجي استعرض مع شوفاليه، الافتتاح الرائع لخليجي 25 في البصرة، معربا عن أن أمل العراقيين بأن يتوّج هذا النجاح برفع الحظر عن الملاعب العراقية”.

وتابع البيان، “كما جرى بحث الأوضاع السياسية والأمنية، على الصعيدين الإقليمي والدولي، والتأكيد على أهمية استمرار التعاون والشراكة بين بغداد وباريس، في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات والخبرات”.

واضاف، أن “اللقاء شهد أيضا، بحث ملف مخيم الهول السوري وأهمية إنهاء هذا الملف الحساس، لدعم جهود مكافحة الإرهاب واستقرار المنطقة والعالم”.

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