2023/01/07 | 15:55 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تقرير لمعهد واشنطن للدراسات.. م،ـ،قتـ،ـل الأميركي سببه الصراعات | اخبار الثالثة 2023/1/7) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: Y-CacSxraiQ
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تقرير لمعهد واشنطن للدراسات.. م،ـ،قتـ،ـل الأميركي سببه الصراعات | اخبار الثالثة 2023/1/7) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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