النزاهة تعلن ضبط 9 معقبين بدوائر التسجيل العقاري في البصرة

2023/01/07 | 15:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم

السبت، ضبط 9 معقبين في دوائر التسجيل

العقاري في محافظة البصرة.

وذكرت الدائرة في بيان، أن "فريقاً من

غرفة عمليَّات مديريَّة تحقيق الهيئة

في البصرة، انتقل إلى عدد

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