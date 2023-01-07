الأعرجي والسفير الفرنسي يؤكدان أهمية استمرار التعاون بين بغداد وباريس في مجال مكافحة الإرهاب

2023/01/07 | 16:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اليوم السبت، أهمية استمرار التعاون والشراكة بين بغداد وباريس في مجال مكافحة الإرهاب.وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، في بيان تلقته ايرث نيوز، أن “مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، استقبل بمكتبه اليوم السبت، السفير الفرنسي في بغداد، ايريك شوفاليه”.وأضاف البيان، أن “الأعرجي، استعرض مع السفير […]

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