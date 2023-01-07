2023/01/07 | 16:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: JIklm2Iemug

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. انهيار مرتقب لتحالف إدارة الدولة ولا إجراء لانتخابات مبكرة في العراق | في 7 ايام) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. انهيار مرتقب لتحالف إدارة الدولة ولا إجراء لانتخابات مبكرة في العراق | في 7 ايام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).