السوداني يوجه بأهمية تحديث القدرة التسليحية لجهاز مكافحة الارهاب

2023/01/07 | 16:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القائد العام للقوات المسلحة السيد محمد شياع السوداني يزور مقر جهاز مكافحة الإرهاب ••••••••••• أجرى رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، صباح اليوم السبت، زيارة إلى مقر جهاز مكافحة الإرهاب، وكان في استقباله رئيس […]

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