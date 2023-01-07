2023/01/07 | 16:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت صحيفة طهران تايمز شبه الرسمية، اليوم السبت، قرب تقديم اتحاد كرة القدم الإيرانية “الاي ار أي اف اف”، شكوى رسمية الى الفيفا حول بطولة خليجي 25 التي تجري احداثها حاليا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إيران تشكو العراق لـ”الفيفا” تسمية خليجي 25 بـ”بطولة كأس الخليج العربي” المركز الخبري الوطني.

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