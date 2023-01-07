الاتحاد العراقي يعتذر في بيان رسمي عن أزمة افتتاح

2023/01/07 | 16:08 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتاح "خليجي 25" شهد خروج بعض الأمور التنظيمية عن إطارها (ديمتريس توسيديس/ أناضول)

أعرب الاتحاد العراقي لكرة القدم، عن أسفه الشديد لخروج بعض الأمور التنظيميّة عن إطارها في مراسم افتتاح فعاليات كأس "خليجي 25" بمدينة البصرة، أمس الجمعة.

وقدّم رئيس الاتحاد العراقي عدنان درجال، في بيان رسمي، السبت، اعتذاراً للوفد الكويتي لما واجهه من صعوبات في دخول ملعب "جذع النخلة"، وما نتج منه من مغادرة ممثل أمير دولة الكويت رئيس اللجنة الأولمبية الشيخ فهد الناصر، وكذلك رئيس الاتحاد الكويتي وأعضاء مجلس الإدارة.

وأشار درجال إلى أنّ "ما حدث من أمور تنظيمية لن تؤثر على متانة العلاقة بين العراق والكويت، وبالأخص على المستوى الرياضي"، لافتاً إلى أنّ الاتحاد الكويتي كان من أشد الداعمين لإقامة البطولة في مدينة البصرة.

وحثّ درجال الجماهير على ضرورة مواصلة الدعم والمساندة من أجل إنجاح البطولة، التي تمثل بوابة عودة الرياضة العراقية لاستضافة الأحداث الرياضية، بعد فترة طويلة من الغياب.

بعيدا عن الملاعب

التحديثات الحية

وفي وقت سابق، انسحب الوفد الكويتي من حفل افتتاح بطولة "خليجي 25"، الجمعة، بعد أن كان آخر الوفود التي وصلت إلى ملعب "جذع النخلة"، وفي أثناء دخول الوفد حدثت فوضى أمنية، ليقترح وزير الرياضة أحمد المبرقع على الوفد الكويتي مغادرة الملعب، وبالفعل توجه الوفد إلى مطار البصرة عائداً إلى الكويت.

رئيس الاتحاد الكويتي عبدالله الشاهين :• غادرنا المنصة لان ما نقدر نكون موجودين وممثل سمو الامير ما دخل الملعب• انفلات امني و سوء تنظيم في حفل افتتاح كاس الخليج في البصرة @KuwaitFA #الديربي pic.twitter.com/TB5QrqeStc

— برنامج الديربي || ALDERBY SHOW (@ALDERBYSHOW) January 6, 2023

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