إشادات بحفل افتتاح

2023/01/07 | 16:08 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشاد مشجعون عراقيون بحفل افتتاح بطولة "خليجي 25"، والذي استضافه ملعب البصرة الدولي جنوبي البلاد، الجمعة، وما صاحبه من فقرات فنية جميلة، في وقت تباينت فيه الآراء حول أداء المنتخب العراقي في مباراته الافتتاحية أمام نظيره العماني، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وانتقد المشجعون مدرب منتخب العراق، الإسباني، خيسوس كاساس، وبقية اللاعبين، وطالبوهم بضرورة الظهور بشكل أفضل في المباراة الثانية أمام المنتخب السعودي، الإثنين المقبل، من أجل تحقيق النقاط الثلاث وإنعاش الآمال بالتأهل إلى الدور نصف النهائي، لأنّ الخسارة في الجولة الثانية ستُعقد المهمة.

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يُذكر أنّ المنتخب السعودي يتصدر ترتيب المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط، وذلك إثر فوزه على المنتخب اليمني بهدفين نظيفين، في وقت اكتفى العراق وعمان بالتعادل السلبي وتقاسما نقاط المباراة.

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