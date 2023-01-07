2023/01/07 | 16:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة

وصفت صحيفة (ذا رانوما الهندية)، اليوم السبت، أن حفل افتتاح بطولة كأس الخليج العربي بنسخته 25 في محافظة البصرة بالتاريخي.

وبينت الصحيفة خلال تقرير ترجمته (بغداد اليوم)، أن "العالم تفاجئ من ضخامة حفل الافتتاح الذي لم يتوقع أحد ان يكون العراق قادرا على الظهور به، بكل تلك التقنية والاضواء والتصميم والتعبير المثري عن الثقافة"، متابعة "لما يزيد عن ساعة، ترك العالم مذهولا من العروض التي قدمت خلال حفل الافتتاح الذي رحب بالجميع للثقافة العراقية الثرية"، على حد وصفها.

وأكملت "اعتاد العالم على سماع اخبار العراق بشكل سلبي، بين الانفجارات والسيارات المفخخة او المشاكل السياسية حول الفساد، لكن الحفل حرك مشاعر الكثيرين برؤية البلاد التي يحتفى بها بشكل جميل بعيدا عن كل تلك الاحداث".

واشادت الصحيفة "بتركيز الحفل على ذكر تاريخ العراق منذ الحضارات القديمة وعبر الأجيال والذي قالت انه ترك العديد من المتابعين يذرفون دموع الفرح"، منتقدة "في ذات الوقت وجود ما وصفته ببعض القصور التي شابت الاحتفال، ومنها عدم ذكر محافظة البصرة او الأعراق والمكونات المجتمعية في العراق وغياب تنظيم دخول المشجعين الى الملاعب والذي قاد الكثير فوضى في التأكد من تذاكر الحضور، بالإضافة الى حصر الدخول الى الملعب ببوابة واحدة"، على حد تعبيرها.

وأشارت الصحيفة أيضا الى ان "حفل الافتتاح في العراق والذي وصل الى 65 الف متفرج، حطم رقما قياسيا في عدد الحاضرين لحفلات الافتتاح لبطولة الخليج العربي منذ اقامتها وحتى اليوم".

تحرير: ر.



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