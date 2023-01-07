السوداني يؤكد ضرورة مراجعة عمل جهاز مكافحة الإرهاب

2023/01/07 | 16:15 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اليوم السبت، ضرورة مراجعة عمل جهاز مكافحة الإرهاب، فيما وجه الجهاز بأن يكون بأعلى مستوى من التأهب لتعقب فلول داعش الإرهابية.

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