2023/01/07 | 16:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور وتعليقات على ما حدث للوفد الكويتي بحفل افتتاح "كأس الخليج العربي 25" الّذي تعذر عليه الدخول لحضور المراسم في استاد المدينة الرياضية في البصرة، مساء الجمعة، بسبب الازدحام الشديد وتدافع الجماهير.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("خليجي 25".. وفد الكويت وما حصل له بالعراق يثير ضجة ومستقبل العلاقات يتناوله رئيس الاتحاد العراقي ببيان) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("خليجي 25".. وفد الكويت وما حصل له بالعراق يثير ضجة ومستقبل العلاقات يتناوله رئيس الاتحاد العراقي ببيان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).