السوداني: الإرهاب يحاول أن يلعب على التناقضات السياسية

2023/01/07 | 16:34 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 7 يناير، 2023 بغداد/المسلة: قال القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، السبت 01/07/2023، ان...

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