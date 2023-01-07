خليجي البصرة: انطلاق مباراة البحرين والإمارات

2023/01/07 | 16:34 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 7 يناير، 2023 بغداد/المسلة: السبت 7 كانون الثاني 2022 انطلاق مباراة البحرين والإمارات وزير الداخلية:...

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