الاتحاد العراقي يعتذر للكويت بعد مشاكل تنظيمية في افتتاح خليجي 25

2023/01/07 | 16:34 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال عن أسفه الشديد لخروج بعض الأمور التنظيمية عن مسارها الصحيح خلال مراسم افتتاح بطولة كأس الخليج "خليجي 25"، التي تمت مساء أمس الجمعة في مدينة البصرة.

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