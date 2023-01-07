الإعلام والاتصالات: 1.3 مليون مكالمة خلال 4 ساعات في حفل افتتاح خليجي 25

2023/01/07 | 16:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات، السبت، عن إجراء مليون و300 ألف مكالمة هاتفية خلال أربع ساعات في حفل خليجي 25.

وذكرت الهيئة في بيان، أنه "تم رصد وجود 171 ألف خط هاتف فعال موزعة على شركات الهاتف النقال في المدينة الرياضية أثناء حفل افتتاح خليجي 25".

وأضاف البيان أن "مليوناً و300 ألف مكالمة هاتفية أجريت خلال أربع ساعات فقط وبمعدل تخميني يبلغ 7 مكالمات للخط الواحد".

ولفت إلى أن "حجم استهلاك البيانات من قبل المشتركين في المدينة الرياضية (جذع النخلة ومحيطها) خلال الساعات الأربع كان بواقع 5 تيرا و198 غيغابايت، وهو معدل استهلاك عال مقارنة بالأوضاع الطبيعية".

وتابع أن "عدد الفرق الميدانية لحل إشكاليات الشبكة وضغط الاتصالات كان بواقع 58 فريقاً فنياً".

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