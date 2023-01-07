2023/01/07 | 16:45 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يجري مسحاً لتحديد المناطق الأشد فقراً) نشر أولاً على موقع (العربي الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يجري مسحاً لتحديد المناطق الأشد فقراً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربي الجديد).