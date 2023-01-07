السوداني يوجه برفع مستوى التأهب لتعقب فلول داعش

2023/01/07 | 16:46 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السوداني تفقد خلال الزيارة قسم الطبابة العسكرية ومختبر PCR التابعين للجهاز.

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