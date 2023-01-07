2023/01/07 | 16:54 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، برفع سيطرتين جديدتين، في العاصمة بغداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رفع سيطرتين جديدتين في بغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رفع سيطرتين جديدتين في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).