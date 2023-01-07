2023/01/07 | 16:55 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: -tqTvS_ZTW8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. خليجي 25| نقل مباشر لمباراة البحرين ضد الامارات) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. خليجي 25| نقل مباشر لمباراة البحرين ضد الامارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).