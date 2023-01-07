انطلاق مباراة البحرين والامارات في بطولة كأس خليجي 25 بالبصرة

2023/01/07 | 16:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

انطلقت صافرة ثالث مباريات بطولة خليجي 25، والتي تجمع بين منتخبي البحرين والامارات ضمن المجموعة الثانية للفرق المشاركة في البطولة.

وتقام المباراة على ملعب الميناء والذي يتسع لـ30 الف متفرج.

منتخب الإمارات توج باللقب خلال مرتين سابقتين، تحديدا في عامي 2007 و2013، فيما يعتبر منتخب البحرين هو حامل لقب النسخة الماضية، حين فاز على نظيره السعودي بهدف دون رد، ليتوج به للمرة الأولى في تاريخه.

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