الكشف عن حجم

2023/01/07 | 16:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشف مصدر حكومي، اليوم السبت، عن حجم حصاد الامطار في ديالى خلال الساعات 48 الماضية، وبينما اشار إلى أنها لم تؤدي لزيادة الخزين في السدود، تحدث عن وجود فائدتين من الكميات المطرية المتحققة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "معدلات هطول الامطار في ديالى كانت دون مستوى التوقعات ولم تتجاوز 22 ملم في افضل الحالات واغلبها كانت بعيدة نوعا ما عن احواض التغذية التي تمول بحيرات سدود المحافظة بالمياه".

واضاف، ان "خزين سدود ديالى بشكل عام زاد من 2-3 ملايين متر مكعب خلال الساعات الـ48 الماضية وهي كمية محدودة جدا قياسا الى حجم سدود العام والذي يصل الى اكثر من 4 مليارات متر مكعب".

ولفت الى ان "هناك تفاؤلا بأن تسهم الموجة المطرية القادمة بزيادة اكبر في خزين سدود ديالى وخاصة حمرين الذي يغذي اكثر من 60% من مناطق المحافظة".

واشار الى ان "اهمية الامطار الاخيرة هي في ضمان ارواء وسقي المحاصيل لعدة اسابيع دون الحاجة لاي مياه بالاضافة الى انعاش خزين المياه الجوفية خاصة في الجزء الشرقي والشمالي".

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