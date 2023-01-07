لأول مرة منذ 50 ألف سنة..

2023/01/07 | 16:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يترقب العلماء وعشاق الظواهر الفلكية مرور المذنّب "سي/2022 إي 3 (زد تي إف)" هذا الأسبوع بالقرب من الشمس، إذ أنها المرة الأولى منذ 50 ألف عام، وسيكون في الإمكان رؤية هذا المذنّب المكتشف حديثاً بالعين المجرّد في نهاية يناير الجاري.

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