2023/01/07 | 17:05 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: q5nZQLXqbIE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مباشر | مباراة الامارات X البحرين ضمن بطولة #خليجي_25 في #البصرة) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مباشر | مباراة الامارات X البحرين ضمن بطولة #خليجي_25 في #البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).