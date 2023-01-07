بغداد وباريس تناقشان مخيم الهول وافتتاح خليجي 25

2023/01/07 | 17:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي،

مع السفير الفرنسي في بغداد، اليوم

السبت، ملف مخيم الهول السوري وأهمية

إنهاء هذا الملف الحساس.

وقال مكتب الاعرجي في بيان تلقته وكالة

نون الخبرية، إن الأخير "استقب

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