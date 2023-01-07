لهذا السبب.. وزير الداخلية يجري تحليلاً شاملاً لأحداث خليجي 25

2023/01/07 | 17:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لإنجاح بطولة خليجي 25..وحسب توجيهات رئيس مجلس الوزراء..وزير الداخلية يجري تحليلاً شاملاً لحفل إفتتاح البطولة لدراسة السلبيات وتطوير الإيجابيات ================ أشاد وزير الداخلية السيد عبد الامير الشمري بالجهود الكبيرة التي بذلت من قبل السيد محافظ البصرة المهندس اسعد العيداني، وقائد عمليات البصرة، وقائد شرطة المحافظة وجميع القوات الامنية والجهود الاستخبارية والخدمية لإنجاح افتتاحية […]

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وزير الداخلية يجري تحليلاً شاملاً لأحداث خليجي 25 أولاً على ايرث نيوز.

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