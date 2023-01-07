2023/01/07 | 17:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اتهم وزير الداخلية عبد الامير الشمري، اليوم السبت، بعض الاشخاص بمحاولة تهويل بعض الأحداث والاخطاء الصغيرة في خليجي 25 وإعطاء صورة سلبية عن أمر بسيط.وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقاه/ المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الداخلية يتهم اشخاصاً بمحاولة تهويل بعض الاحداث الصغيرة بخليجي 25 المركز الخبري الوطني.

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