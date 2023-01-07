2023/01/07 | 17:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني لوّحت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، اليوم السبت، بقرب إصدار قرارات تخص خدمة الإنترنت وتخفيض أسعارها.وذكرت وزارة الاتصالات في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ أن “الياسري ترأست اليوم السبت، اجتماعاً موسعاً […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الياسري تُلعن قرب اصدار حزمة قرارات تتعلق بتخفيض اسعار الانترنت المركز الخبري الوطني.

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